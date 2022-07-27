Новороссийск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

Скачать приложение

фото пользователя Mariii пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

@Mariii


фото пользователя Sofia999 пообщаться

Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

@Sofia999


фото пользователя avnvaa собрать компанию

компания🤲🏿

@avnvaa


фото пользователя Bojestvo пообщаться

Не пишите мне, вы все скучные

@Bojestvo


фото пользователя JokerDima пообщаться

Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.

@JokerDima


фото пользователя Eliteiliquen пообщаться

Хочу найти себе подружек

@Eliteiliquen


фото пользователя 16st10xf прогуляться, перекусить

Люблю гулять, ибщатся.

@16st10xf


фото пользователя Karaoke прогуляться, перекусить

Позвать тебя на шашлыки 😁

@Karaoke


фото пользователя DiVi прогуляться, перекусить

Сгонять на пляж

@DiVi


фото пользователя Carlsson.nvrsk другое

Новороссийск

@Carlsson.nvrsk


фото пользователя JokerDima активный отдых

Прогулка на велосипеде по набережной

@JokerDima


фото пользователя Vincent_Freeman прогуляться, перекусить

Покататься на велосипеде

@Vincent_Freeman


фото пользователя Egorka_Korablev пообщаться

Пообщаться. На любые темы.

@Egorka_Korablev


фото пользователя Bojestvo пообщаться

Я - разработчик игр, отвечу на вопросы кому интересно.

@Bojestvo


 прогуляться, перекусить

Пойти в караоке или клуб

@Mira1905


фото пользователя WILOSTEY прогуляться, перекусить

Кофе , пирожное, мороженое

@WILOSTEY


фото пользователя Tg.Michael7m другое

Развлекательная программа для двоих

@Tg.Michael7m


фото пользователя Sveha прогуляться, перекусить

Прогулка с женщиной

@Sveha


 прогуляться, перекусить

Прогуляться

@Flka


фото пользователя Ket69 сходить на мероприятие

Прогуляться,перекусить

@Ket69


Как найти друзей в г. Новороссийск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: