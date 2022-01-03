Новокузнецк: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя Lassie пообщаться

Ищу собеседника, или собеседницу

@Lassie


фото пользователя Viola сходить на мероприятие

Может сходим на стендап?

@Viola


фото пользователя Polina69 прогуляться, перекусить

Можно хорошую подругу ?😁

@Polina69


фото пользователя Iove39 прогуляться, перекусить

девчёнки ищу подруг🤪

@Iove39


фото пользователя ScimQuan прогуляться, перекусить

Туса на хате

@ScimQuan


фото пользователя Ili4 пообщаться

Весело (●_●)

@Ili4


фото пользователя Nastya2004 пообщаться

Поиграть вместе в компьютерные игры🤗 Геншин Импакт и GTAV

@Nastya2004


фото пользователя Maga.08 прогуляться, перекусить

Погнали гоо

@Maga.08


 прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу

@50i373d23iAWyjba


фото пользователя BOSSES прогуляться, перекусить

Всегда на связи

@BOSSES


Как найти друзей в г. Новокузнецк

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: