Ногинск
Совместное активное времяпровождение.
Прогуляться по лесу, можно начать постепенно вместе бегать. Планирую поехать в санаторий в ближайшее время (май, июнь. месяц) можем поехать вместе). Также зову ходить в спортзал где тц Морозовский, ну или в бассейн. Познакомимся, поговорим может и больше идей будет чем заняться) могу и в гости позвать пожить) сразу говорю я неврастеник и от этого страдаю - не всегда есть силы куда то идти🙈надеюсь это просто период такой.. Вот думаю и наладится с переменой образа жизни и мыслей, токсичные отношения меня свалили🙃 вдруг если похожая ситуация, или проблема с лишним весом, то будет отлично заняться здоровьем друг друга вместе😁 поэтому и пишу про прогулки по лесу, бассейн.. Уж не знаю может практики какие психологические друг на друге попроводить 😅 психосоматика все дела..(и пофиг даже если ты не поняла к чему я про психосоматику, объясню)))
От пользователя @Neychel
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