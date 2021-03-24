Ногинск
Хорошую компанию для прекрасного вечера
прогуляться, перекусить
От пользователя @KONSTANTIN92
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Велопрогулка.
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Совместное активное времяпровождение.
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Прогуляться, выпить кофе
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Кто хочет погулять по вечернему Ногинску или По Электростали
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Ищу подругу, чтобы прогуляться, сходить в кафе. Пообщаться)
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Прогуляться
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