Нижний Новгород
Учиться кататься на роликах
прогуляться, перекусить
От пользователя @Oktaurus
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Нижний Новгород
Нижний Новгород → Другое
В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )
Нижний Новгород → Другое
Аниме, геншин импакт.
Нижний Новгород → Другое
Анимешники за 30, есть такие?
Нижний Новгород → Другое
Поиграть в настолки
Нижний Новгород → Другое
Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии
Нижний Новгород → Другое
Общение, схожие интересы
Нижний Новгород → Другое
Вот бы с кем-то пообщаться...
Нижний Новгород → Другое
Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта
Нижний Новгород → Другое
Сходить в клуб, бар, караоке на выходных
Нижний Новгород → Другое
Найти подругу, сходить погулять, перекусить
Нижний Новгород → Другое
Общем если прогуляться прекрасно
Нижний Новгород → Другое
Предлагаю собраться в каком-нибудь баре
Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!