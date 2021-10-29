прогуляться, перекусить

От пользователя @Oktaurus

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Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

Нижний Новгород → Другое Общем если прогуляться прекрасно

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

Нижний Новгород → Другое Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Нижний Новгород → Другое Вот бы с кем-то пообщаться...

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

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