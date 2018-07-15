активный отдых

От пользователя @Tatianast

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Нижний Новгород → Другое Кто пивком угостит?.

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить в кино

Нижний Новгород → Другое Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Кальян-мальян, вино и закат

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое Потусить в клубе (сейчас)

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

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