пообщаться

От пользователя @Porsche

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Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое А есть тут люди кому за 40?

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настольные игры

Нижний Новгород → Другое Погнали туда в никуда

Нижний Новгород → Другое Го на шашлычек

Нижний Новгород → Другое Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Погулять по городу.

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