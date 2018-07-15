Нижний Новгород
Сходить на фест Intervals

фото пользователя Cherish81
прогуляться, перекусить

От пользователя @Cherish81

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Нижний Новгород

маленькое фото пользователя nikitap
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться в Швейцарии днём

маленькое фото пользователя Donki
Нижний Новгород → Другое

Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

маленькое фото пользователя Svetlana07
Нижний Новгород → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Oktaurus
Нижний Новгород → Другое

Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

маленькое фото пользователя Leshka1986
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Ksenia2121
Нижний Новгород → Другое

Можно онлайн, можно встретиться

маленькое фото пользователя icekieli
Нижний Новгород → Другое

Общение, схожие интересы

маленькое фото пользователя skitten1
Нижний Новгород → Другое

"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

маленькое фото пользователя KarlBenz
Нижний Новгород → Другое

По барам, петь и пить :)

маленькое фото пользователя Kristina_pir
Нижний Новгород → Другое

Движ париж

маленькое фото пользователя AndiBoy
Нижний Новгород → Другое

Гоу к новым приключениям

маленькое фото пользователя moamratsec
Нижний Новгород → Другое

Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!