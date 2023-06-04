Нижний Новгород
Прогуляться, выпить кофе
прогуляться, перекусить
Сегодня 02.06 в 20:00 предлагаю прогуляться на набережной или Покровской, выпить кофе) Интересное общение и позитив гарантирую
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Нижний Новгород
Нижний Новгород → Другое
Найти подругу, сходить погулять, перекусить
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться в Швейцарии днём
Нижний Новгород → Другое
Посмотреть кино
Нижний Новгород → Другое
Ищу друзей для общения и прогулок)
Нижний Новгород → Другое
Кальян-мальян, вино и закат
Нижний Новгород → Другое
Предлагаю собраться в каком-нибудь баре
Нижний Новгород → Другое
13 часов погулять
Нижний Новгород → Другое
Робята,давайте жить дружно 🤲 😅
Нижний Новгород → Другое
Прогуляться в Парке
Нижний Новгород → Другое
Сходить на каток )
Нижний Новгород → Другое
Общение и дружба
Нижний Новгород → Другое
Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )
Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!