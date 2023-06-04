Сегодня 02.06 в 20:00 предлагаю прогуляться на набережной или Покровской, выпить кофе) Интересное общение и позитив гарантирую

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Нижний Новгород → Другое Общение и дружба

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Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

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