Нижний Новгород
Прогуляться, выпить кофе

прогуляться, перекусить

Сегодня 02.06 в 20:00 предлагаю прогуляться на набережной или Покровской, выпить кофе) Интересное общение и позитив гарантирую

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