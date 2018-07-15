Нижний Новгород
Прогуляться в Швейцарии днём
прогуляться, перекусить
Попить кофе и покормить белочек
От пользователя @nikitap
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