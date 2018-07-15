Нижний Новгород
Прогуляться в Швейцарии днём

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прогуляться, перекусить

Попить кофе и покормить белочек

От пользователя @nikitap

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