От пользователя @nikitap

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Нижний Новгород → Другое Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Потусить в клубе (сейчас)

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое Покататься на велосипеде

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

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