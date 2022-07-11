прогуляться, перекусить

От пользователя @annaboomm

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Нижний Новгород → Другое В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж

Нижний Новгород → Другое Хочу все знать =)

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое Погнали туда в никуда

Нижний Новгород → Другое Будем общаться обо всем

Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

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