От пользователя @Alina11

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

Нижний Новгород → Другое Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Нижний Новгород → Другое А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое Гоу к новым приключениям

Нижний Новгород → Другое Посидеть вечером в кафе

Нижний Новгород → Другое Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе

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