Нижний Новгород
Прогуляться

фото пользователя Ali_nka
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ali_nka

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Нижний Новгород

маленькое фото пользователя BurBon
Нижний Новгород → Другое

Посидеть на озере.

маленькое фото пользователя LumeNoFare
Нижний Новгород → Другое

Показ фильма "Спасибо, что живой"

маленькое фото пользователя Vladim
Нижний Новгород → Другое

Потусить в клубе (сейчас)

маленькое фото пользователя Bayot
Нижний Новгород → Другое

Город Выкса

маленькое фото пользователя Cauav
Нижний Новгород → Другое

13 часов погулять

маленькое фото пользователя PolinaLel
Нижний Новгород → Другое

Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

маленькое фото пользователя lenochka
Нижний Новгород → Другое

Ищу общения

маленькое фото пользователя Stasy
Нижний Новгород → Другое

Посидеть вечером в кафе

маленькое фото пользователя Ekaterina111
Нижний Новгород → Другое

Сходить на каток )

маленькое фото пользователя alexei8764
Нижний Новгород → Другое

Кто пивком угостит?.

маленькое фото пользователя Killativ
Нижний Новгород → Другое

Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

маленькое фото пользователя Evgenia7
Нижний Новгород → Другое

Люблю гулять по городу

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!