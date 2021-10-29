прогуляться, перекусить

От пользователя @Ali_nka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Люблю гулять по городу

Нижний Новгород → Другое Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Нижний Новгород → Другое Кто пивком угостит?.

Нижний Новгород → Другое Сходить на каток )

Нижний Новгород → Другое Посидеть вечером в кафе

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Потусить в клубе (сейчас)

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое Посидеть на озере.

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!