Нет времени объяснять, пошли гулять

От пользователя @Keff

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться

Нижний Новгород → Другое Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?

Нижний Новгород → Другое Вот бы с кем-то пообщаться...

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!