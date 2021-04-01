Нижний Новгород
Прогулка по городу
прогуляться, перекусить
Нет времени объяснять, пошли гулять
От пользователя @Keff
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Нижний Новгород → Другое
Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )
Нижний Новгород → Другое
Показ фильма "Спасибо, что живой"
Нижний Новгород → Другое
Прогулка по улицам Нижнего
Нижний Новгород → Другое
Движ париж
Нижний Новгород → Другое
Сходить на фест Intervals
Нижний Новгород → Другое
Давай выпьем кофе и поговорим
Нижний Новгород → Другое
Вот бы с кем-то пообщаться...
Нижний Новгород → Другое
Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?
Нижний Новгород → Другое
Робята,давайте жить дружно 🤲 😅
Нижний Новгород → Другое
Пофотографируемся вместе:)
Нижний Новгород → Другое
Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться
Нижний Новгород → Другое
Аниме, геншин импакт.
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!