Нижний Новгород
Предлагаю созвониться и договориться погулять по городу
прогуляться, перекусить
Стану другом хорошей девушке
От пользователя @Night
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