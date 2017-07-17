Нижний Новгород
Предлагаю созвониться и договориться погулять по городу

фото пользователя Night
прогуляться, перекусить

Стану другом хорошей девушке

От пользователя @Night

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