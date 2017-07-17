От пользователя @Night

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое А есть тут люди кому за 40?

Нижний Новгород → Другое Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Нижний Новгород → Другое Можно онлайн, можно встретиться

Нижний Новгород → Другое Ищу друзей для общения и прогулок)

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

Нижний Новгород → Другое Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Швейцарии днём

Нижний Новгород → Другое По барам, петь и пить :)

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!