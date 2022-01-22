Нижний Новгород
Предлагаю собраться в каком-нибудь баре
прогуляться, перекусить
Без "напиться", просто поболтать и приятно провести время, завести новые знакомства
От пользователя @Haures
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