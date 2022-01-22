Без "напиться", просто поболтать и приятно провести время, завести новые знакомства

От пользователя @Haures

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Покататься на велосипеде

Нижний Новгород → Другое Встретиться с классными девчонками)

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить в кино

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое Погулять или зайти в бар

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!