прогуляться, перекусить

От пользователя @Vladim

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Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Погулять по городу.

Нижний Новгород → Другое Общем если прогуляться прекрасно

Нижний Новгород → Другое Посидеть вечером в кафе

Нижний Новгород → Другое В театр хочу сходить или попробовать покататься на скейте или в кино

Нижний Новгород → Другое Кальян-мальян, вино и закат

Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Найти компанию на Ананду

Нижний Новгород → Другое Выпить и отдохнуть)возможно клуб)

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

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