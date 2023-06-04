прогуляться, перекусить

От пользователя @Katrin86

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Нижний Новгород → Другое Гоу к новым приключениям

Нижний Новгород → Другое Желающих и способных в будний жаркий день пойти на пляж.

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Нижний Новгород → Другое Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться

Нижний Новгород → Другое Общем если прогуляться прекрасно

Нижний Новгород → Другое Выпить вина и пообщаться😊

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

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