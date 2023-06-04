прогуляться, перекусить

От пользователя @Varvara777

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Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Люблю гулять по городу

Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Парке

Нижний Новгород → Другое Готов поболтать с тобой на любые интересные темы

Нижний Новгород → Другое Предлагаю освоить катание на эндуро мотоциклах. Подойдут и без опыта

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Нижний Новгород → Другое Встретиться с классными девчонками)

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

Нижний Новгород → Другое Погулять по городу.

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