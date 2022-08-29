Посидеть вечером в кафе в верхней части города

От пользователя @Stasy

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Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Гоу к новым приключениям

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

Нижний Новгород → Другое Просто пообщаться, найти подругу

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Сходить на каток )

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