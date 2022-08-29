Нижний Новгород
Посидеть вечером в кафе

фото пользователя Stasy
прогуляться, перекусить

Посидеть вечером в кафе в верхней части города

От пользователя @Stasy

6 участников
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