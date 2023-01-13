Нижний Новгород
Посидеть на озере.

фото пользователя BurBon
прогуляться, перекусить

Озеро, ночь, палатки. Ищем хорошую компанию. Сегодня около 20-21

От пользователя @BurBon

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