Нижний Новгород
Посидеть на озере.
прогуляться, перекусить
Озеро, ночь, палатки. Ищем хорошую компанию. Сегодня около 20-21
От пользователя @BurBon
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