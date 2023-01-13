Озеро, ночь, палатки. Ищем хорошую компанию. Сегодня около 20-21

От пользователя @BurBon

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Кто пивком угостит?.

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )

Нижний Новгород → Другое Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Общение и дружба

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!