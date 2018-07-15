прогуляться, перекусить

От пользователя @Applle

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Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое По барам, петь и пить :)

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настольные игры

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Ищу подругу для хорошего времени проведения )

Нижний Новгород → Другое Найти компанию на Ананду

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

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