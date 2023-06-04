Нижний Новгород
Показ фильма "Спасибо, что живой"
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Про Высоцкого, в 13-00 в Кинофактуре, с бесплатным входом и обсуждением
От пользователя @LumeNoFare
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