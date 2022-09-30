Прокатиться по городу, посмотреть интересные места и просто весело провести время

От пользователя @Pavel11

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Нижний Новгород → Другое Гоу к новым приключениям

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )

Нижний Новгород → Другое Погулять в районе площади Свободы.

Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

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