Нижний Новгород
Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

фото пользователя Sudman
пообщаться

Предлогаю поучаствовать в разработке игры, а именно оценить задумку и стать первыми тестировщиками. Игра будто бы в новом жанре. Если интересно жду)

От пользователя @Sudman

4 участника
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