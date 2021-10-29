Нижний Новгород
Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться
пообщаться
Предлогаю поучаствовать в разработке игры, а именно оценить задумку и стать первыми тестировщиками. Игра будто бы в новом жанре. Если интересно жду)
От пользователя @Sudman
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