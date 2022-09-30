прогуляться, перекусить

От пользователя @Maikg

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Нижний Новгород → Другое Выпить вина и пообщаться😊

Нижний Новгород → Другое Кальян-мальян, вино и закат

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

Нижний Новгород → Другое А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

Нижний Новгород → Другое Го на шашлычек

Нижний Новгород → Другое Погулять в районе площади Свободы.

Нижний Новгород → Другое Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

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