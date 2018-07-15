прогуляться, перекусить

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Нижний Новгород → Другое Погулять или зайти в бар

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Компания в ночной клуб

Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить в кино

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое "Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Нижний Новгород → Другое Общем если прогуляться прекрасно

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

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