Нижний Новгород
Пофотографируемся вместе:)
прогуляться, перекусить
Примерное время уточняйте лично:)
От пользователя @SergeyVst
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