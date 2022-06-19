Нижний Новгород
Пофотографируемся вместе:)

фото пользователя SergeyVst
прогуляться, перекусить

Примерное время уточняйте лично:)

От пользователя @SergeyVst

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