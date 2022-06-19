От пользователя @SergeyVst

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Нижний Новгород → Другое Кто пивком угостит?.

Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Швейцарии днём

Нижний Новгород → Другое Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе

Нижний Новгород → Другое А есть тут люди кому за 40?

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Посидеть вечером в кафе

Нижний Новгород → Другое По барам, петь и пить :)

Нижний Новгород → Другое Не хочешь прогуляться

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

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