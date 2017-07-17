От пользователя @Shurik

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Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Нижний Новгород → Другое Вот бы с кем-то пообщаться...

Нижний Новгород → Другое Общем если прогуляться прекрасно

Нижний Новгород → Другое Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Компания в ночной клуб

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