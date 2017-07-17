Нижний Новгород
Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе
активный отдых
Учусь кататься...
От пользователя @Shurik
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