Нижний Новгород
Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе

фото пользователя Shurik
активный отдых

Учусь кататься...

От пользователя @Shurik

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