Нижний Новгород
По барам, петь и пить :)

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прогуляться, перекусить

Турист из Питера, путешествую вот

От пользователя @KarlBenz

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