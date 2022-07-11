Нижний Новгород
По барам, петь и пить :)
прогуляться, перекусить
Турист из Питера, путешествую вот
От пользователя @KarlBenz
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