Общение, схожие интересы

Здравствуйте, Я переезжаю в Нижний Новгород, хотелось бы с кем-нибудь пообщаться, подружиться или даже встретиться. Рада новым знакомствам. Даже если вы не из Нижнего Новгорода все равно рада вам, для меня расстояние не проблема, ведь всегда можно встретиться.

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