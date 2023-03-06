пообщаться

От пользователя @IK13

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Нижний Новгород → Другое Погнали туда в никуда

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб, бар, караоке на выходных

Нижний Новгород → Другое Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж

Нижний Новгород → Другое Будем общаться обо всем

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Встретиться с классными девчонками)

Нижний Новгород → Другое Выпить и отдохнуть)возможно клуб)

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое Я хочу найди себе подругу

Нижний Новгород → Другое Компания в ночной клуб

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