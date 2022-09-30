прогуляться, перекусить

От пользователя @Qwer.bek

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Нижний Новгород → Другое Можно онлайн, можно встретиться

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое "Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

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