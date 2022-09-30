прогуляться, перекусить

От пользователя @VineRuN

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Нижний Новгород → Другое Смотрю трансляцию нхл! кто бухать в онлайне?

Нижний Новгород → Другое Как же хорошо там где нас нет

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Погулять в районе площади Свободы.

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

Нижний Новгород → Другое Встретиться с классными девчонками)

Нижний Новгород → Другое Посидеть на озере.

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