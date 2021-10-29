Нижний Новгород
Найти подругу, сходить погулять, перекусить
Всем добрый день ☺️💕 приехала в НН на выходные, хотелось бы сегодня с кем-то пообщаться и выйти погулять, покушать, скоротать этот вечер.
Меня зовут Эля, мне 20 лет, и я ищу весёлую и позитивную подругу для живого общения и прогулок. Люблю юмор, фильмы, животных, творчество.
Если ты тоже хочешь провести отличный вечер в компании новой подруги, пиши мне)
От пользователя @elinorrf
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