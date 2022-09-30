прогуляться, перекусить

От пользователя @Arina9202

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Нижний Новгород → Другое Выпить вина и пообщаться😊

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

Нижний Новгород → Другое Погулять в парке выпить кофе

Нижний Новгород → Другое Кто пивком угостит?.

Нижний Новгород → Другое Потусить в клубе (сейчас)

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить в кино

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