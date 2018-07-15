собрать компанию

От пользователя @Oktaurus

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Нижний Новгород → Другое Погулять в районе площади Свободы.

Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Швейцарии днём

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Желающих и способных в будний жаркий день пойти на пляж.

Нижний Новгород → Другое Погулять по городу.

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Общение на разные темы, мемы, шутки, приколюхи...

Нижний Новгород → Другое Готов поболтать с тобой на любые интересные темы

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