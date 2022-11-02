пообщаться

От пользователя @SvetaKell0902

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Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Вот бы с кем-то пообщаться...

Нижний Новгород → Другое В театр хочу сходить или попробовать покататься на скейте или в кино

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Общение и дружба

Нижний Новгород → Другое А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?

Нижний Новгород → Другое Я хочу найди себе подругу

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое Ищу подругу для хорошего времени проведения )

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