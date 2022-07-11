Нижний Новгород
Любые отношения, начинаются с общения🙃

пообщаться

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Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

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Поиграть в настолки

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Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

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Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

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Погулять в парке выпить кофе

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Потусить в клубе (сейчас)

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В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

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Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж

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Хочу сходить куда-нибудь в новое место

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Люблю гулять по городу

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"Ананда на закате", 03.06 в 20:00

маленькое фото пользователя alexei8764
Нижний Новгород → Другое

Кто пивком угостит?.

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