Нижний Новгород
Любые отношения, начинаются с общения🙃
пообщаться
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Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️
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Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Нижний Новгород → Другое
Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗
Нижний Новгород → Другое
Погулять в парке выпить кофе
Нижний Новгород → Другое
Потусить в клубе (сейчас)
Нижний Новгород → Другое
В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )
Нижний Новгород → Другое
Давайте качать мозг интеллектуальными беседами и ловить кринж
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Хочу сходить куда-нибудь в новое место
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Люблю гулять по городу
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"Ананда на закате", 03.06 в 20:00
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Кто пивком угостит?.
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