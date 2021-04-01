От пользователя @Evgenia7

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Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настолки

Нижний Новгород → Другое Гоу к новым приключениям

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

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