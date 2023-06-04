Нижний Новгород
Кто пивком угостит?.
прогуляться, перекусить
Могу составить компанию тому кто хочет попить пивка и с кем-нибудь пообщаться за этим делом.
От пользователя @alexei8764
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