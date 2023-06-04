Нижний Новгород
Кто пивком угостит?.

фото пользователя alexei8764
прогуляться, перекусить

Могу составить компанию тому кто хочет попить пивка и с кем-нибудь пообщаться за этим делом.

От пользователя @alexei8764

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Нижний Новгород

маленькое фото пользователя VineRuN
Нижний Новгород → Другое

Не хочешь прогуляться

маленькое фото пользователя Katya83
Нижний Новгород → Другое

Ищу друзей для прогулок,общения,выпить кофе

маленькое фото пользователя Karen1976
Нижний Новгород → Другое

Прогуляться в Парке

маленькое фото пользователя Pavel11
Нижний Новгород → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя LesyaDamer
Нижний Новгород → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя LumeNoFare
Нижний Новгород → Другое

Показ фильма "Спасибо, что живой"

маленькое фото пользователя ARCRYSIS
Нижний Новгород → Другое

Хочу сходить в кино

маленькое фото пользователя AndiBoy
Нижний Новгород → Другое

Гоу к новым приключениям

маленькое фото пользователя Oktaurus
Нижний Новгород → Другое

Найти компанию на Ананду

маленькое фото пользователя PolinaLel
Нижний Новгород → Другое

Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

маленькое фото пользователя Tatiana253
Нижний Новгород → Другое

А есть тут люди кому за 40?

маленькое фото пользователя lenochka
Нижний Новгород → Другое

Ищу общения

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!