прогуляться, перекусить

От пользователя @Lex75

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Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Нижний Новгород → Другое Хочется погулять и пообщаться , найти новое общение

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настольные игры

Нижний Новгород → Другое Давай выпьем кофе и поговорим

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Посидеть вечером в кафе

Нижний Новгород → Другое Сходить на каток )

Нижний Новгород → Другое Ищу подругу для хорошего времени проведения )

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

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