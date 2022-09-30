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От пользователя @Zaqwsx

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Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Хочу погулять завтра в центре,сходить в кафе

Нижний Новгород → Другое Посидеть на озере.

Нижний Новгород → Другое Учиться кататься на роликах

Нижний Новгород → Другое Хочу все знать =)

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