пообщаться

От пользователя @Nadyusha4

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Нижний Новгород → Другое Хотелось бы найти компанию на прогулки и отдых

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Люблю гулять по городу

Нижний Новгород → Другое Кальян-мальян, вино и закат

Нижний Новгород → Другое Как же хорошо там где нас нет

Нижний Новгород → Другое Готов поболтать с тобой на любые интересные темы

Нижний Новгород → Другое Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить в кино

Нижний Новгород → Другое Поиграть в настольные игры

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

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