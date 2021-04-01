Нижний Новгород
Ищу общения
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Буду рада новым знакомствам
От пользователя @lenochka
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Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)
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А есть тут люди кому за 40?
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А ну ка😃 расскажите как тут все устроено? Что дало тебе это прилож.?
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Хотелось бы обсудить проблемы о внутреннем состоянии
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Готов поболтать с тобой на любые интересные темы
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Предлагаю созвониться и договориться погулять по городу
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Куда-нибудь сходить
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Ищу веселую позитивную подругу 40+
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Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе
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Можно сходить в ОО бар на джаз
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