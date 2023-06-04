Нижний Новгород
Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

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прогуляться, перекусить

От пользователя @Nata_13

4 участника
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