Нижний Новгород
Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nata_13
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