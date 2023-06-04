Нижний Новгород
Хочу прогулятся
прогуляться, перекусить
Сходить в кино, прогуляться)
От пользователя @Ivan52rus
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