От пользователя @Ivan52rus

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Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Парке

Нижний Новгород → Другое Будем общаться обо всем

Нижний Новгород → Другое Посидеть на озере.

Нижний Новгород → Другое Сходить в клуб

Нижний Новгород → Другое Кто пивком угостит?.

Нижний Новгород → Другое В театр хочу сходить или попробовать покататься на скейте или в кино

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Желающих и способных в будний жаркий день пойти на пляж.

Нижний Новгород → Другое Анимешники за 30, есть такие?

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