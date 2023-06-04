Нижний Новгород
Хочу погулять с кем-нибудь в последние деньки лета )
прогуляться, перекусить
От пользователя @moamratsec
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Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.
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Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️
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"Ананда на закате", 03.06 в 20:00
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