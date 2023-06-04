прогуляться, перекусить

От пользователя @moamratsec

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Нижний Новгород → Другое Хочу все знать =)

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить куда-нибудь в новое место

Нижний Новгород → Другое "Ананда на закате", 03.06 в 20:00

Нижний Новгород → Другое Поиграть в мою игру (я разработчик) и пообщаться

Нижний Новгород → Другое Пообщаться,прогуляться,перекусить,в общем хорошо провести время ☺️

Нижний Новгород → Другое Прогуляться в Парке

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое Хочу прогуляться в парке с чашечкой кофе .Часиков в 13.

Нижний Новгород → Другое Сходить на фест Intervals

Нижний Новгород → Другое Выпить вина и пообщаться😊

Нижний Новгород → Другое Не хочешь прогуляться

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