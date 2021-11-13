Нижний Новгород
Хочу найти подругу
Хочу найти подругу близкую по духу, с которой нам будет взаимно комфортно общаться. Плюс минус моего возраста (28 лет). Я атеистка, скептик, люблю науку и психологию, слушаю рок и металл, позитивная, дружелюбная и эмпатичная, экстраверт. В знаки зодиака, астрологию и прочее такое не верю.
От пользователя @Karinka_1995
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