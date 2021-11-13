Хочу найти подругу близкую по духу, с которой нам будет взаимно комфортно общаться. Плюс минус моего возраста (28 лет). Я атеистка, скептик, люблю науку и психологию, слушаю рок и металл, позитивная, дружелюбная и эмпатичная, экстраверт. В знаки зодиака, астрологию и прочее такое не верю.

От пользователя @Karinka_1995

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Нижний Новгород → Другое Хочу сходить в кино

Нижний Новгород → Другое Предлагаю собраться в каком-нибудь баре

Нижний Новгород → Другое Показ фильма "Спасибо, что живой"

Нижний Новгород → Другое Желающих и способных в будний жаркий день пойти на пляж.

Нижний Новгород → Другое Потусить в клубе (сейчас)

Нижний Новгород → Другое Хочу с кем нибудь поболтать или познакомиться

Нижний Новгород → Другое Сходить в бар( караоке ) потанцевать,попеть)

Нижний Новгород → Другое Не хочешь прогуляться

Нижний Новгород → Другое Погнали туда в никуда

Нижний Новгород → Другое Прогулка по улицам Нижнего

Нижний Новгород → Другое Можно онлайн, можно встретиться

Хочешь найти новых друзей в городе Нижний Новгород?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Нижний Новгород, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!