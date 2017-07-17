прогуляться, перекусить

От пользователя @Esya_17

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Нижний Новгород → Другое Компания в ночной клуб

Нижний Новгород → Другое Ищу друзей для общения и прогулок)

Нижний Новгород → Другое Прогулка по городу

Нижний Новгород → Другое Можно сходить в ОО бар на джаз

Нижний Новгород → Другое Прогуляться, возможно сходить в караоке или попеть на улице

Нижний Новгород → Другое Буду рада новым знакомствам)для общения и дружбы. 🤗

Нижний Новгород → Другое В связи с переездом , хотел бы познакомиться с новыми людьми )

Нижний Новгород → Другое Поехать в Хабарское на склон, а вечером посидеть в уютном кафе

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